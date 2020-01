Si ritira il difensore brasiliano Lucio. Il centrale, che ha vinto il Triplete con l'Inter, e che visse una sfortunata parentesi alla Juventus, decise di tornare in patria e di impegnarsi in più cause. L'ultima, la Brasiliense. A GloboEsporte, Lucio ha spiegato perché dà l'addio al calcio: "È un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo”.