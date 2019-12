Your browser does not support iframes.

Luciana Linck è un'opinionista sportiva italo-brasiliana, tifosa del Gremio e... della Juventus! Conduttrice su TV Gaucha, non dimentica di ricordare la propria passione per i colori bianconeri a tutto il Sudamerica. Luciana, alle doti professionali, abbina un'incredibile bellezza e un fisico da urlo, che ha tolto il fiato ai suoi ammiratori. Ora che sappiamo della sua passione per la Juventus, anche dall'Italia non potremo fare a meno che ammirarla con ancor più interesse.



