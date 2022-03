L'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport, dove ha parlato del conflitto in atto tra Russia ed Ucraina.



'Ho vissuto situazioni difficili, nel 2014 siamo stati obbligati ad andare via da Donetsk e andare a giocare le ultime gare in un altro stadio, poi non siamo più tornati. Abbiamo giocato ovunque ma mai a casa nostra. Pensavo finisse così la questione ma adesso c'è la guerra con la Russia. non avrei mai pensato si arrivasse a questo. Il problema è politico, non popolare, hanno vissuto insieme come fratelli'.