Intervistato dal Corriere dello Sport Mircea Lucescu ha dichiarato: "Messi o Ronaldo? Sono due fenomeni, ma nella mia squadra farei giocare più Messi. Che è il talento dell’ultimo passaggio e del gol, mentre Ronaldo è soprattutto il talento del gol".



"Ascoltami: il mio calcio non è mai stato per lo 0-0, il risultato è importante ma un allenatore non deve mai diventarne schiavo, la cultura del “prima non prenderle” è passata di moda. Ora vincono le squadre propositive, aggressive, intense, che pensano a giocare e non a distruggere. Volete mettere un 1-0 con un 4-3? In campo internazionale se pensi solo a difenderti, non vincerai mai nulla".