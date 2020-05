L'ex allenatore dell'Inter Mircea Lucescu ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport parlando anche del dualismo tra Messi e Ronaldo: “Sono due fenomeni, ma nella mia squadra farei giocare più Messi. Che è il talento dell’ultimo passaggio e del gol, mentre Ronaldo è soprattutto il talento del gol. Le generazioni dei fenomeni finiscono e si rinnovano. Ma non si deve vivere di ricordi, è più costruttivo pensare a far crescere i giovani. Zaniolo, Pellegrini, Chiesa, Castrovilli, Tonali, Barella possono diventare grandi calciatori".



LIPPI E INTER - "Mi dimisi io, non mi mandò via lui. L’errore più grande è che per l’anno dopo era stato annunciato l’arrivo di Lippi e a quel punto è come se io fossi stato destabilizzato agli occhi della squadra. Non potevo che andarmene, anche per responsabilizzare i calciatori".