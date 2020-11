Mircea Lucescu, allenatore della Dynamo Kiev, ha parlato del gruppo Champions e della difficoltà della qualificazione: "Abbiamo giocato bene nel primo tempo e abbiamo avuto qualche possibilità di segnare. Se fossimo stati più fortunati avremmo potuto segnare anche nella ripresa. Ma poi il Barcellona ha mostrato la sua classe, i giovani sono stati più bravi di noi. Sono stati molto dinamici e hanno giocato con tanta voglia. Il Barcellona ha meritato la vittoria, era impossibile fermarli. Fin dall'inizio sapevamo che era difficile sperare di ottenere qualcosa in un girone con Barcellona e Juventus. Era chiaro che la nostra lotta era per il posto in Europa League".