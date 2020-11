L'allenatore della Dinamo Kievi Mircea Lucescu, che domani affronterà il Barcellona, non ha dubbi: "Non cedo che questo Barcellona possa puntare a vincere la Champions" ha detto nella conferenza alla vigilia dell'altra gara del girone della Juventus. "Bayern Monaco, Manchester City e Psg sono squadre superiori che più o meno si equivalgono". L'allenatore non ha nominato la Juventus, per la quale la Champions è l'obiettivo principale anche con un debuttante come Andrea Pirlo in panchina.