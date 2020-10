Mircea Lucescu, allenatore della Dynamo Kiev, parla in conferenza stampa prima della gara con la Juventus.



30 ANNI DI ESPERIENZA - "Io non gioco, in campo ci vanno i giocatori. Loro metteranno in campo quello che hanno imparato in questi giorni. Anche per noi è stato difficile con le nazionali, è stato complicato preparare la partita in questo poco tempo. Speriamo sia una grande gara. La Juventus è una squadra fortissima anche senza Cristiano Ronaldo, anche se sappiamo il valore del portoghese qual è. Anche per noi è stato difficile con le nazionali, è stato complicato preparare la partita in questo poco tempo. Speriamo sia una grande gara. Ci sarà un buon numero di tifosi, quindi possiamo respirare una bella atmosfera, facendo, ovviamente, sempre attenzione alla sicurezza”.



PIRLO - "In questi giorni non potevo sentirlo, ho parlato con lui e con Baronio quando sono arrivati alla Juve. Mi sono complimentato con Pirlo, gli ho detto che sarà molto difficile questo cammino e che dovrà essere molto intelligente nel superare i momenti difficili. Lui sta imparando tutti i giorni, ha anche l’aiuto della società. Sono giovani anche il presidente e il direttore e lo aiuteranno. Poi c’è una grande squadra, è un club importante che ha vinto 9 campionati di fila che è qualcosa di leggendario. So che l’obiettivo è la Champions, non sarà facile, non lo è mai, ma questa società può competere ogni anno, poi arriverà la volta buona”.