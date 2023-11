Mircea Lucescu, allenatore con un passato sia in Ucraina che in Italia, ha parlato della sfida tra le due nazionali e in particolare di Federico Chiesa. Queste le parole a Tuttosport sul giocatore della Juve: "E’ forte molto forte, io ho visto crescere suo padre, che è stato un grandissimo giocatore, ci giocavo contro quando allenavo il Brescia. Federico sta ripercorrendo le orme di Enrico, ma un giocatore non basta per vincere le partite. E se l’Italia vuole uscire indenne dal match con l’Ucraina dovrà avere un contributo importante da tutto il collettivo".