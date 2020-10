L'abbraccio tra le parti, che parlano fitto fitto davanti alle panchine, il luogo oggi casa anche di Andrea Pirlo e che per tanto tempo è stato e continua ad essere la vera dimora di Mircea Lucescu. Una grandissima differenza di età tra i due, con l'allenatore della Dynamo che ha da poco compiuto 75 anni. E che ha salutato tutti: da Demiral a Dybala, passando per Andrea Pirlo, con cui si è intrattenuto a bordocampo, abbracciandolo e accarezzandolo. Proprio come un padre, che ricorda il Pirlo quindicenne a cui ha dato tanta e meritata fiducia.