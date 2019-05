Alessandro Lucci incontrerà la Juventus la prossima settimana per discutere il futuro di due dei suoi giocatori: Juan Cuadrado e Mattia Perin. Il colombiano va in scadenza nel 2020 e in caso di mancato rinnovo può lasciare Torino oppure essere usato come pedina di scambio (magari per arrivare a Chiesa). Perin, invece, piace alla Roma e può partire per una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro, una somma che permetterebbe alla Juventus di incassare una discreta plusvalenza, un anno dopo il suo arrivo in bianconero.