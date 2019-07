Mentre Christian Romero svolgeva le visite mediche al J Medical , qualche metro più in là si consumava un incontro di mercato molto importante: a Torino si è visto Alessandro Lucci, agente di. Tutti giocatori che devono chiarire la propria posizione.Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il ritorno di Buffon spinge Perin sempre più via dalla zona della Continassa. Sfumata la Roma, il giocatore aspetta una risposta dal Milan (che deve prima cedere Donnarumma), in alternativa valuta la possibilità di approdare alla Fiorentina o alla Lazio. Al momento, l'unica offerta è arrivata dal Porto, con la Juve che potrebbe aprire pure al prestito. Sullo sfondo, occhio anche al Benfica.Intanto, Cuadrado ha rifiutato la proposta dalla Cina: 10 milioni all'anno (e un accordo già trovato con la Juve) non sono bastati a convincere l'esterno. Lo Shanghai prepara il rilancio, la Juve può lasciarlo andare - altrimenti valuta il rinnovo - e si accontenterebbe di 15-20 milioni. E Bonucci? Sì, Lucci ha parlato anche di lui. De Ligt potrebbe 'rubargli' il posto, ma non ci sono stati contatti con Manchester CIty o Psg. E Leo non ha chiesto di andare via.