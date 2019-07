L'agente di Mattia Perin, Alessandro Lucci, ha incontrato i dirigenti del Milan nelle sede del club rossonero. L'ex estremo difensore del Genoa ha chiesto di lasciare il club per giocare con più continuità. Il Milan, che cederà Donnarumma, è tra le squadre interessate anche se la Juve chiede almeno 20-25 milioni per il cartellino del portiere che una volta lasciati i colori bianconeri verrà rimpiazzato da Gigi Buffon che attende solo l'ultimo ok per tornare. Lucci è anche l'agente dell'esterno del Milan Suso oltre che dei bianconeri Cuadrado e Bonucci.