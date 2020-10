La Juventus Under 23 vuole alzare la testa. Dopo il passo falso contro la Pro Vercelli viziato dalle molte assenze causa Covid-19, la squadra di Lamberto Zauli (assente in panchina) vuole alzare la testa nonostante una squadra ancora falcidiata da ben 7 assenze. E l’occasione è quella da non mancare, contro la Lucchese, anch'essa colpita dallo stesso caso di positività, ultima in classifica a quota 1 punto, in cerca ancora della prima vittoria in campionato. Segui la diretta testuale su IlBiancoNero.com.



45' + 2 - Fine primo tempo! Match equilibrato con poche emozioni, la Lucchese si affaccia in avanti nell'ultimo quarto d'ora della prima fase, ma l'autogol di Solcia smorza l'entusiasmo, galvanizzando la Juve



44' - JUVE IN VANTAGGIO! De Sole cerca in mezzo Marques, che viene anticipato da Solcia, ma la sua deviazione è fatale per i suoi e porta i bianconeri in vantaggio.



40' - Ancora Lucchese pericolosa sull'out mancini, con un cross che sorvola tutta l'area senza grossi problemi.



35' - La Lucchese preme sull'acceleratore e pressa la difesa bianconera, liberando Adamoli sulla sinistra che fa partire un diagonale da posizione defilata. Palla sul fondo



22'- Troiano lancia per Correia, ma la palla è troppa lunga per l'esterno portoghese. Juve che ancora non riesce a trovare lo spazio decisivo per spezzare la Lucchese



15' - Gioco di gambe di Felix Correia, che scodella in mezzo senza trovare la testa di uno dei suoi compagni



13'- In seguito ad uno scontro di gioco, Bitep non ce la fa (problema alla caviglia), al suo posto entra in campo Moreo.



10' - Possesso palla della Juve, che cerca di trovare il varco giusto per avviare l'azione offensiva



1' - Partiti!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lucchese (3-5-2): Biggeri, Papini, Solcia, De Vito, Adamoli, Fazzi, Kosovan, Meucci, Bartolomei, Bitep, Penati. Allenatore: Di Stefano.



Juventus U23 (3-4-2-1): Israel; Capellini, Alcibiade, Coccolo; Leo, Troiano, Ranocchia, Felix Correia; Del Sole, Tongya; Marques. A disp: Nocchi, Garofani, Parodi, Gozzi, Delli Carri, Fagioli, Leone, Barrenechea, Sekulov, Petrelli, Da Graca