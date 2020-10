di Alberto Toppi

La Juventus Under 23 torna alla vittoria, riscatta la sconfitta contro la Pro Vercelli e porta a casa i tre punti contro la Lucchese, in una partita equilibrata e difficile da sbloccare. Di seguito le pagelle



ISRAEL 6 – Pochi pericoli per cui in questa partita. Attento quando deve pulire un cross pericolosissima sul finale di gara



CAPELLINI 6 – La Lucchese quando ci prova, lo fa sulle fasce. Tiene botta il più possibile, coprendo e ripartendo



ALCIBIADE 6 – Prestazione di livello, ma si deve arrendere a fine primo tempo per un fastidio muscolare. (Dal 45’ DELLI CARRI 6 – Entra in campo con molta attenzione, bravo a tenere posizione sui diversi cross avversari



COCCOLO 6,5 – Limita al minimo le incursioni dell’attacco toscano, compattandosi con ordine con il resto del reparto



LEO 6 – Quando non deve difendere, spinge molto sulla fascia destra, arrivando quasi sempre sulla linea di fondo campo per il cross finale (Dall’85’ LEONE s.v)



TROIANO 6 – Impreciso nel primo tempo, trova ordine nella ripresa. (Dall’88’ BARRENECHEA s.v.



RANOCCHIA 6,5 – È il metronomo della manovra bianconera. Dà tranquillità a tutta la squadra



FELIX CORREIA 5,5 – Il suo dribbling è di un’altra categoria, ma deve migliorare sotto l’aspetto nervoso. Crolla nel finale, beccandosi un rosso per aver colpito un avversario



DEL SOLE 6,5 – Si muove tra le linee per creare soluzioni, alla fine del primo tempo propizia l’autogol del vantaggio con un bel filtrante basso per Marques. Ci va vicino due volte nella ripresa (Dal 73’ PETRELLI 6 – Ordinato, partecipa alla difesa del risultato)



TONGYA 6 – Giornata difficile per gli attaccanti con poche palle giocabili, ma si muove molto accorciando per ricevere il pallone e girarsi



MARQUES 6 – Discorso simile a quello fatto per Tongya. Trasforma uno delle poche sfere arrivate in un palo (Dall’87’ SEKULOV s.v.)