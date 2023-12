La Juventus Next Gen perde ancora: passa la Lucchese nel finale con una punizione – dubbia -, messa a segno da Rizzo Pinna. Oltre gli episodi, però, è una Juve che fa poco e nulla per meritare un vantaggio e creare occasioni pericolose. Anche i big non bastano, la scossa non è arrivata. Next Gen che rimane ancorata nelle ultime posizione di classifica: é diciassettesima con 14 punti.– Ti aspetti i big, ma questa sera è lui a fare la differenza. Nel finale, però, sbaglia perché è scoordinato, anche se è bravo ad arrivare sul tiro all'incrocio– Qualche sbavatura ed errore grossolano si alternano al solito tempismo negli interventi e alla consueta bravura nel far girare palla. Quando l’azione parte dai suoi piedi si vede e c’è differenza, ma oggi perde un po' di freddezza e si fa prendere dall'agitazione– Partita difficile, la Lucchese le prova tutte, ma spesso trova Poli sulla sua strada– Magari non bello esteticamente, ma quanto è efficace! Se decide che non si passa, non si passa. Si è sentita la sua mancanza (Dall'81'sv)– Un paio di discese a creare occasioni pericolose, ma non trova troppo spazio su quel binario– Lavora bene in coppia con Mulazzi, qualche strappo interessante, ma anche lui si spegne con il passare del tempo (Dal 73’- Dà una mano ad arginare le sfuriate della Lucchese)– Sempre posizionato bene, meglio nel distruggere la manovra avversaria che nel costruire quella bianconera– Vero, si prende qualche break all’interno del match, ma nelle due fasi oggi è presente quando serve, decisivo nel cambiare ritmo. Oggi ha voglia e si vede, ma deve essere più continuo (Dal 73’- Gestisce palla con ordine, senza lampi ma senza errori)– Dietro dà una grossa mano, davanti non riesce a sfondare– Se ci si aspetta che risolva le partite da solo, si sbaglia il punto di vista. Oggi, con le sue giocate e il farsi trovare tra le linee, è una boccata d’ossigeno importantissima per la squadra– Un po’ la nebbia, un po’ la difesa della Lucchese, scompare e non ricompare nel vivo del gioco. Pomeriggio difficile– Con i big é un'altra storia, ma a tenere la Juve a galla é Daffara. Restano le difficoltà nell'essere pericolosi negli ultimi metri e la grande distanza tra i reparti. Arriva un'altra sconfitta e la situazione di classifica si complica