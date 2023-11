– Se la Juve rimane a galla è anche grazie ai suoi guantoni. Più di un intervento decisivo– Quando chiamato in causa ci mette sempre una pezza, ma nel finale cala anche lui– Nel 2-2 è nettamente anticipato da Magnaghi. Una sbavatura, ma è decisiva– Ritorna in campo con la fame di chi vuole recuperare il tempo perso. Si vede e ne esce fuori una prestazione gagliarda (Dal 66’– Ingresso da veterano)– Trova sempre un modo per arrivare sul fondo e mettere un cross nel mezzo. Magari sporco, ma efficace (Dall’87’– Entra, tempo di acclimatarsi e fa un gol pesantissimo nell’economia del match. Esperienza)– Volenteroso, tanta corsa e quantità in entrambe le fasi– Più di lotta che di governo, rimane in ombra (Dal 66’– Gelido nel segnare il rigore che regala ai bianconeri i supplementari)– Entra ed esce dal vivo del gioco senza lasciare davvero il segno (Dal 75’– Divorato da Rizzo Pinna in occasione del gol, poi cresce e serve l’assist a Guerra)– Tanti errori, non è una prestazione che può far cambiare idea a Brambilla sulle gerarchie (Dal 75’– Non gli riesce di cambiare il ritmo)– Verrebbe da premiarlo perché almeno porta un po’ di qualità. Ma le due occasioni mancate gridano vendetta– Lega il gioco e fa da riferimento, ma davanti le occasioni sono proprio poche. Non è solo colpa sua (Dal 91’– Entra e fa il suo, come al solito lo fa bene)– Una squadra rimaneggiata a cui sembra un'impresa aver raggiunto questa sera i supplementari. Contava passare il turno e non lo si é fatto, ma sembra esercizio inutile scagliarsi con chi é in panchina, nonostante permanga il dubbio su alcuni giocatori il cui minutaggio é ridottissimo.