DaAlla lettura delle formazioni di Lucchese-Juventus Next Gen, ottavo di finale di Coppa Italia Serie C, c'è già una notizia speciale: Diego Stramaccioni torna in campo dopo 261 giorni.Il difensore, classe 2001, era assente dai campi di gioco dal 12 marzo 2023, giorno della sua ultima gara, contro il Novara; poi la rottura del crociato e il lungo percorso verso il rientro. Quel momento è finalmente arrivato, da titolare in una gara da dentro o fuori.Bentornato, Diego!