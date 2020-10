1









Domani la Juventus Under 23 alle 17.30 ospiterà il Come per il recupero della 3^ giornata della Serie C Girone A. Prima di proiettarci a questa nuova sfida, la Juve ricorda sui suoi canali ufficiali che sono disponibili gli highlights della gara vinta per 1-0 domenica sul campo della Lucchese. Un successo non facile, arrivato grazie a un'autorete a fine primo tempo. Ma è una squadra, quella bianconera, ancora alle prese con le positività al Covid-19. Gustatevi le immagini della vittoria di domenica contro la squadra toscana.