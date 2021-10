Il ct dell'Italia, Roberto Mancini è presente oggi sugli spalti del Romeo Anconetani di Pisa per visionare dal vivo nella sfida contro il Pordenone l'attaccante Lorenzo Lucca. Il bomber classe 2000 è in odore di convocazione in Nazionale maggiore in vista del prossimo incontro con la Svizzera decisivo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, dopo l'ottimo inizio di campionato con i neroblu padroni di casa e con l'Italia Under 21 di Nicolato.