Lucca rompe con l'Udinese: nel futuro può esserci la Juventus

E adesso? Nel dubbio, l’allenatoreha concesso tre giorni di riposo alla squadra, nel tentativo di placare le polemiche attorno a un caso che ha scosso l’ambiente., dal canto suo, ha provato a smorzare la tensione con un messaggio criptico sui social, citando la canzone di Lucio Corsi arrivata seconda a Sanremo: "Volevo essere un duro, però, da solo non sono nessuno". Una frase che potrebbe essere interpretata come un tentativo di autoironia, ma che non cancella il malumore generato dal suo atteggiamento.Il suo comportamento nell’ultima gara ha fatto infuriare tutti: compagni di squadra, allenatore, società e persino gran parte della tifoseria.Vederlo stringere il pallone con fermezza, ignorando le richieste di compagni e avversari, ha creato una scena imbarazzante per il calcio di alto livello.



La Juventus segue Lucca con attenzione



Perché Lucca può essere un'occasione

La società, per ora, ha scelto la linea del silenzio. Venerdì, a caldo, l’allenatore Runjaic e il vice capitano Jaka Bijol hanno affrontato l’argomento, senza sottrarsi alle domande. La soluzione sembra essere una maxi multa per il giocatore, ma le cicatrici di questo episodio rischiano di restare. Ecco perché, con ogni probabilità,Già a gennaio diversi club avevano manifestato interesse per l’attaccante, tra cui il Milan, che poi ha virato su Gimenez. Il trasferimento non si è concretizzato, ma l’addio in estate appare inevitabile.L’Udinese, forte della sua crescita, lo valuta intorno ai: una cifra che potrebbe essere condizionata dagli eventi recenti. Tuttavia, il fatto che abbia già raggiunto la doppia cifra in stagione lo rende un attaccante appetibile per diverse squadre. La Juventus, alla ricerca di soluzioni per il reparto avanzato, potrebbe sfruttare la situazione e inserirsi nella corsa per il centravanti classe 2000.L’episodio è esploso attorno alla mezz’ora del match contro il Lecce.Non ha ascoltato né Bijol, che gli intimava di lasciar perdere, né Kamara e Alexis Sanchez, che cercavano di convincerlo a rinunciare. Thauvin, incredulo, ha addirittura chiesto il cambio, ma l’allenatore Runjaic ha deciso diversamente: fuori Lucca, dentro Iker Bravo.Il gol realizzato dal dischetto non ha evitato l’imbarazzo: Lucca ha festeggiato da solo, mentre i compagni lo ignoravano. Dopo la partita, Bijol ha cercato di abbassare i toni ("Lucca è uno di noi"), ma Runjaic è stato più severo: "Non mi è piaciuto il suo comportamento, ci sono delle regole da rispettare".Ora, l’Udinese aspetta il rientro di Keinan Davis, che prima dell’infortunio era il titolare designato. Il destino di Lucca, invece, sembra essere lontano dal Friuli.