Lorenzo Lucca sarà uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Di lui ha parlato il ct dell'Under 21, Paolo Nicolato: "Deve anche capire quali sono i ritmi a livello internazionale, non è facile fare una gara così dopo 5/6 partite in serie B. Dobbiamo capire che c'è un centravanti di un certo tipo quando gioca lui, dobbiamo essere bravi a valorizzarlo al meglio. Le voci di mercato? Per lui non è facile nemmeno emotivamente, adesso ha l'attenzione di tutti. Non è facile anche se magari non se ne rende conto".