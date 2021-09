Intervistato da Calciomercato.it, Antonio, agente di Lorenzo, ha parlato del futuro professionale dell'attaccante classe 2000 in forza al, accostato allae alle milanesi in vista della prossima stagione. "Non è un fuoriclasse e non lo sarà mai, ma è forte" ha sostenuto il procuratore. "Se lo metti al Barbera, o al San Paolo o all'Allianz Stadium, per lui è la stessa cosa, sono la maglia e il posto a fargli acquisire forza. Non tutte le squadre lo hanno cercato ma qualchesi è fatta sentire. Se gli dici di andare alla Juve... Beh, Lucca è uno che i percorsi se li sa scegliere, è un ragazzo d'altri tempi".