Quello di Lorenzo Lucca è un nome destinato ad accendere le trattative nella prossima sessione di mercato. Sul futuro del ragazzo si è espresso oggi il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che ha parlato a 50 Canale: "La posizione è sempre stata molto coerente come nelle dichiarazioni fatte negli ultimi 6 mesi: abbiamo sempre detto di non voler frustrare gli obiettivi del ragazzo perché questo deve essere anche l’obiettivo di società come le nostre, ma non volevamo indebolire la squadra. Abbiamo anche pregato l’agente di evitare di portarci delle proposte prima della fine del campionato; con il Sassuolo è un caso molto particolare perché con loro abbiamo sempre interagito intensamente e per questo Carnevali si è preso la briga di chiederci il ragazzo, ma noi gli abbiamo ripetuto che la trattativa in questo momento non l’avremmo fatta. Ha avuto una flessione per delle problematiche fisiche giocando in una situazione critica, ma D’Angelo è sempre stato molto contento di lui".