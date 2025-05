Tuttosport - Lucca ha già convinto la Juventus: Giuntoli valuta Rouhi come contropartita

Domenica all'Allianz Stadium non sarà in campo, per via di un cartellino giallo ricevuto da diffidato proprio nel recupero dell'ultimo match giocato con l'. E ciò non dispiace alla Juventus , che non ha di certo bisogno di osservarlo di nuovo per convincersi delle sue qualità.è già in cima alla "short list" del club bianconero per l'attacco, reparto che nei prossimi mesi andrà incontro a una vera e propria rivoluzione considerando che Dusan Vlahovic è a un passo dall'addio e Randal Kolo Muani rimane assolutamente in bilico

La Juventus su Lucca

La carta Rouhi

Perché Lucca piace alla Juventus



Lucca-Udinese, i numeri della stagione

Presenze: 35

Minuti: 2.497

Goal: 13

Assist: 2

L'azzurro classe 2000, che è nato a Moncalieri ed è cresciuto a Torino, potrebbe diventare una sorta di vice del nuovo attaccante titolare. Alla Juventus piace per tante ragioni, a partire dalle sue caratteristiche fisiche - 201 centimetri di altezza - che lo rendono un "esperto" del gioco aereo ma che allo stesso tempo non ne compromettono la velocità. Inoltre, come scrive Tuttosport, Lucca viaggia su binari economici compatibili con i parametri imposti al club bianconero dal delicato momento storico: il suo cartellino è valutato dall'Udinese intorno ai, anche se Cristiano Giuntoli confida di poter rosicchiare qualcosa, magari anche attraverso l'espediente di una contropartita tecnica, mentre il suo ingaggio da mezzo milione lordo dovrà essere rivisto ampiamente al rialzo, sì, ma non oltre i 2 milioni di euro all'anno circa.Per quanto riguarda la possibile contropartita, uno dei nomi più chiacchierati sull'asse Piemonte-Friuli è quello di, che proprio domenica potrebbe avere una grande occasione in campo da titolare per via dell'emergenza che ha colpito la difesa della Juventus, raggiungendo quella che sarebbe la sua settima presenza stagionale tra Serie A e Champions League. Se ne parlerà a tempo debito, ma intanto Giuntoli e colleghi sanno di avere una potenziale carta da giocarsi.Tornando a Lucca, sempre Tuttosport spiega che alla Continassa piace molto anche perché si tratta di "un ragazzo giovane e italiano, oltre che di talento, caratteristiche pienamente in linea con il progetto che stanno portando avanti da un annetto a questa parte, al di là degli ondivaghi risultati raccolti fino a questo momento in campo. Così come stuzzica la sua qualità nel gioco aereo, sublimata dall'altezza e dal tempismo con cui si avventa, rapace, sul pallone. Le palle inattive, d'altronde, hanno rappresentato un freno alle ambizioni dei bianconeri in questa stagione. E invece costituiscono una delle armi più efficaci nel calcio moderno, oltre che uno strumento sfruttato al massimo da tanti allenatori. Un giocatore con queste doti, per esempio, piacerebbe eccome a un tecnico come Antonio Conte , che non a caso anche quest'anno a Napoli ha trovato l’occasione per elogiare Lucca in pubblico. Ma questo, chiaramente, è tutto un altro discorso".





