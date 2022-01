Come racconta Calciomercato.com, la Fiorentina si muove su Lucca. Le ottime prestazioni offerte sia con il Pisa che con la Nazionale Under 21 azzurra gli sono valse le attenzioni dei più importanti club italiani. La Viola su tutte.



La Juve resta in contatto con il Pisa per capire la valutazione del giocatore, al momento che si attesta intorno ai 10 milioni. Se ne riparlerà nei prossimi mesi.