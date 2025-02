Lucca, incredibile: 'ruba' il rigore e segna, ma i compagni non esultano. Poi il cambio

Ha dell'incredibile quanto successo questa sera nell'anticipo di Serie A tra Lecce e. Protagonista (nel bene e nel male), attaccante più volte accostato anche allain chiave mercato, che intorno alla mezz'ora di gioco si è presentato sul dischetto per calciare un penalty appena assegnato (grazie al Var) per un contatto fortuito tra il braccio di Gaby Jean e il volto di Sandi Lovric, che è rimasto a terra. Peccato che non fosse lui il rigorista designato, conche infatti gli è si è avvicinato per chiedergli il pallone.

L'azzurro, però, non ha voluto saperne, e dopo essersi beccato un'ammonizione per perdita di tempo ha davvero tirato (e segnato). Al goal dell'1-0 nessuno dei suoi compagni di squadra è andato a esultare con lui, che tra l'altro dopo pochi minuti è stato sostituito dal giovane attaccante spagnolo Iker Bravo. Una scelta, quella del tecnico, che sa tanto di punizione per Lucca, che si è seduto in panchina senza ulteriori polemiche. La sensazione è che lo attenderà un confronto "infuocato" con allenatore e compagni.