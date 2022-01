La Lazio, alla ricerca di un nuovo attaccante, ha fatto un tentativo per Lorenzo Lucca del Pisa. E il Sassuolo? Così ne ha parlato Carnevali: "Non c'erano le condizioni: Lucca lo seguivamo da tempo, ma alle condizioni che volevamo noi. Non c'erano le condizioni che volevamo noi, da amici con la loro società a questo punto non facciamo nulla. Si era già arenata questa mattina. Mi sono incontrato già sabato, ieri sera siamo andati avanti. Non c'era neanche la volontà di chiudere questo tipo di operazione da parte della proprietà".