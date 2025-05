"Lucca alla Juventus? Serve qualcosa di diverso": il commento dell'ex bianconero

Getty Images

Le parole di Causio su Lucca

In vista di Juventus-Udinese, c'è un giocatore dei friulani tanto osservato dai bianconeri nei mesi scorsi. Si tratta di Lorenzo Lucca, che però non scenderà in campo all'Allianz Stadium perché squalificato. L'attaccante dell'Udinese, però, è stato seguito dalla Juve e non solo, e probabilmente sarà uno dei profili più chiacchierati del prossimo mercato,Sull'ex Ajax si è espresso anche l'ex bianconero Franco Causio, che ai microfoni di Tuttosport ha parlato di un suo possibile passaggio alla Juventus

"È un elemento interessante, ma alla Juve serve qualcosa di diverso. Devono prendere un top davanti per alzare il livello. Lucca invece è come Vlahovic: un buon giocatore, ma i bianconeri hanno bisogno di altro in attacco".