Lucas Vazquez-Juventus: il retroscena su Cambiaso e Rugani

Il nome del giorno è quello di Lucas Vazquez . Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino spagnolo fresco di addio alè stato proposto anche alla Juventus , effettivamente alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo. Un profilo di carisma e di grande esperienza, che potrebbe fare decisamente comodo alla squadra di Igor Tudor in questa fase, ma anche un nome che ai bianconeri non evoca ricordi piacevolissimi: fu proprio lui, infatti, a procurarsi il calcio di rigore a tempo scaduto che permise al Real di eliminare la Vecchia Signora ai quarti di Champions League nel 2018.

Lucas Vazquez e quelle maglie scambiate con i giocatori della Juve

La Juventus e Lucas Vazquez, poi, si sono incrociati anche in seguito negli anni successivi, come ricorda Tuttosport. Il 3 agosto 2023 i bianconeri si impongono per 3 a 1 nell'amichevole valida per la Florida Cup. In quell'occasione il classe 1991 si scambia la maglia a fine partita con, che in seguito ricorderà quel momento come il migliore di quelli vissuti in circostanze simili con un avversario. Risale a poche settimane fa, invece, un altro scambio di maglia, nel contesto del Mondiale per Club: come ha raccontato lui stesso, ora Lucas Vazquez ha quella di