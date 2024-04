Laha come uno dei principali obiettivi di mercato il rinforzo della fascia destra, e al momento il nome in cima alla lista è quello di. Sono stati avviati contatti con l'esterno spagnolo del Real Madrid, il quale ha ancora pochi mesi di contratto con i Blancos.Vazquez aveva già manifestato il proprio interesse verso la Juventus e sarebbe disposto a lasciare Madrid solo per un club di alto livello come i bianconeri, il Bayern Monaco o il Paris Saint-Germain. Il giocatore potrebbe diventare un'opportunità a parametro zero, avendo il contratto in scadenza nel 2024.Vazquez era stato già oggetto di trattativa da parte della Juventus nella scorsa estate, e ora il club sta valutando attentamente la possibilità di portarlo a Torino per rafforzare il lato destro del campo.