In casa Lazio c'è davvero tanta fiducia per la vittoria dello scudetto in caso di ripartenza. Così tanto che Lucas Leiva "dimentica" i bianconeri per la lotta al tricolore: “La vera sfida sarà con noi stessi, non con la Juve -dichiara a Terra.com . Dobbiamo ripartire da dove eravamo rimasti, credendoci che sia possibile, perché manca poco alla fine. E non dimentico che il nostro obiettivo a inizio stagione non era il titolo, ma la qualificazione alla prossima Champions League”.