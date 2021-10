In seguito a reati legati alla violenza di genere nell'ambito della relazione sentimentale con una sua ex compagna, il difensore del Bayern Monaco- fratello di Theo - dovrà scontare una condanna risalente al 2017. Lo ha stabilito un Tribunale penale di Madrid, che ha emesso per Hernandez un ordine di carcerazione. Hernandez, ai tempi giocatore dell'Atletico Madrid, è stato convocato per martedì 19 ottobre. La vicenda coinvolge Hernandez e Amelia de la Osa Lorente: i due erano stati condannati per reato di maltrattamento familiare a 31 giorni di servizi per la comunità; in più, nei loro confronti era stato emesso un ordine restrittivo. Ciononostante, i due partirono per la luna di miele a Miami, per poi essere arrestati e rilasciati: questa disobbedienza ha portato il giudice a respingere la richiesta di convertire la pena in lavori socialmente utili. Hernandez, secondo la legge spagnola - come riporta AS - dovrà recarsi in carcere e solo successivamente, se verrà accolto il ricorso dei suoi avvocati, potrà essere scarcerato.