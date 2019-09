Un tuffo nel passato. Cristiano Lucarelli ritorna su un episodio di un vecchio derby contro il Torino, nel quale Marcelo Salas tirò alle stelle un calcio di rigore a causa di una buca vicino al pallone creata da Riccardo Maspero: "Dal campo non me ne ero accorto - ha detto l'ex attaccante ai microfoni di Radio Sportiva - credo che neanche lui pensava che avrebbe inciso così tanto, ma quel pallone di Salas stava per andare fuori dallo stadio".