Il vice direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di un talento che conosce molto bene per averlo avuto in gialloblù: "Kulusevski è un predestinato. A soli 20 anni è già un ragazzo maturo e ha grandi qualità, non credo proprio che abbia subìto il peso del trasferimento dal Parma alla Juventus. Se c'è un problema nella squadra bianconera, sicuramente non è lui" ha detto l'ex difensore.