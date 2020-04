Cristiano Lucarelli, ex attaccante tra le altre del Livorno, ha parlato anche di Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ai microfoni di Calciomercato.com: "Abbiamo fatto insieme tutta la trafila delle giovanili, dormivano insieme. Lo conosco bene, rappresenta l'Italia e l'ambiente nazionale. Anche se fa un ruolo diverso da quello che è l'immaginario collettivo è un premio che merita, forse più d Del Piero e Totti. E' un grande giocatore, ho un gran ricordo di lui. Vi racconto un aneddoto: una volta, con l'Under 21, non si è presentato al raduno di Cesare Maldini, previsto per le 12. Le 13, le 14, le 14.30, non arrivava, eravamo preoccupati. Alla fine sono riuscito a mettermi in contatto con lui e gli chiesi: "Dove sei? Ti stiamo aspettando!". Lui mi rispose: "Tutto bene, sono in mezzo ai ranocchi. Non mi sono fatto niente, è una stupidaggine". Aveva fatto un incidente ed era finito in uno stagno. In realtà il giorno dopo abbiamo visto le foto dell'auto, completamente distrutta. Rischiò di farsi male".