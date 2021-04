A TMW Radio, Cristiano Lucarelli ha parlato di Pirlo: "Ho faticato all'inizio, mi sentivo ancora un calciatore di Serie A e non accettavo il fatto di confrontarmi con la società. Mi sono preso il tempo di poter sbagliare e ho imparato tanto, poi ho fatto il passo in avanti accettando piazze importanti. L'esperienza che ho acquisito è stata importante. Io come prima macchina invece che una Mercedes mi comprai una Fiat Uno. E così è stato anche da tecnico. Chi lo ha messo lì è perché pensa di farlo crescere negli anni. Se fosse subito sostituito, allora se ne può discutere".