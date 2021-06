Parlando del ruolo di Federico Bernardeschi, l'allenatore della Ternana ed ex attaccante Cristiano Lucarelli ha spiegato: "Ci sono quei giocatori che non hanno la collocazione definita e determinata - ha detto a Sky Sport - Lo stesso Cristiano Ronaldo è difficile dirgli di stare in una posizione e fare determinate cose. Io credo che la posizione nella quale gioca è quella che si avvicina di più alle sue caratteristiche per metterle in evidenza in assoluto. Per farlo giocare in una posizione diversa c'è bisogno di tempo".