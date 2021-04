Cristiano Lucarelli si racconta a calciomercato.com. Intervenuto in diretta Twitch, l'allenatore di una Ternana da record (che ha già vinto la Serie C) ha dichiarato: "Pronto per la Juve? Ancora oggi mi reputo un aspirante allenatore. La mia carriera è iniziata veramente solo tre anni fa avendo la possibilità di allenare una big come il Catania e poi la Ternana. Sono state utili le esperienze come il Messina, piazze importanti da Serie A, dove ti senti allenatore e senti la responsabilità. Prima è stato uno sperimentare, ho cambiato moduli, ho provato tanto. Ci sta che ti mandano a casa quando sperimenti, è successo e mi sono tolto subito il pensiero. Voglio crescere gradualmente, penso che sia giusto così. In pochi sono riusciti ad allenare subito grandi squadre e alla lunga sono uscite lacune magari di formazione. Vorrei conquistarmi sul campo la categoria superiore. Quando nessuno ti regala niente è più bello. Allenare è un altro sport. Ho passato i primi anni a chiedermi come avessi fatto a non accorgermene da calciatore. Tutte le difficoltà di uno spogliatoio, con i dirigenti, i presidenti e così via. Non sapevo cosa c'era dietro il ruolo".