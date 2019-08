L'ex attaccante di Parma, Shaktar e soprattutto Livorno, Cristiano Lucarelli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva anche di Paulo Dybala. L'argentino, al centro delle voci di mercato, ​è arrivato stamattina a Torino, ma ​è stato rimandato l'incontro con Maurizio Sarri. In attesa di capire il suo futuro, Lucarelli ha fatto un bilancio di quanto fatto finora in maglia bianconera: "Pensavo che Dybala potesse fare davvero la differenza alla Juventus. Non ​è accaduto, perch​é la maglia bianconera pesa molto di più di quella del Palermo. Questo ​è l'anno in cui deve dimostrare". In quale squadra, però, non si può ancora sapere con certezza.