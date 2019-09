Cristiano Lucarelli fa il punto sul mercato della Juve e sull'apporto alla squadra di Paulo Dybala: "Bisogna che tiri fuori gli artigli, non può restare quasi nell'anonimato. E' il momento che incida, credo che l'attaccante più sacrificato sarà Mandzukic. Non era facile cedere il croato, è un attaccante centrale con caratteristiche importanti ma è anche vero che durante gli anni alla Juve non è mai arrivato in doppia cifra. Lui come altri sono giocatori che guadagnano diversi milioni di euro, non è facile da piazzare. Nonostante tutto quello che ha combinato non è difficile trovare una squadra a Icardi, trovarla a Mandzukic è più complicato, lo stesso per Higuain anche se come pensavo lui ora è al centro del progetto della Juve. Però pure lui guadagna tanto, è costato 90 milioni e deve essere ammortizzato per diversi milioni di euro e se lo vendi rischi di fare una minusvalenza. Tecnicamente non era semplice cedere certi calciatori".