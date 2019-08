Intervenuto a Radio Sportiva, Cristiano Lucarelli, ex bomber del Livorno, parla dell’imminente inizio della Serie A e delle prospettive della Juve guidata da Maurizio Sarri: “Riparte dopo aver vinto 8 scudetti e con un rinforzo in difesa importantissimo, di livello assoluto. Il ritorno di Higuain è importante, così come l'innesto a centrocampo di Rabiot. E' una squadra migliorata nell'organico rispetto alla scorsa stagione, in più lavorerà con un allenatore che è sempre riuscito a migliorare le proprie squadre. Se poi dovesse arrivare la ciliegina sulla torta a centrocampo, i bianconeri sarebbero veramente una delle 7-8 squadre capaci di giocarsela fino alla fine in Champions”.