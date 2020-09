"Tra Suarez, Dzeko e Cavani? Preferisco Cavani, ho giocato con lui anche un paio di stagioni al Napoli. Per questo dico che farebbe fatica ad accettare. Essendo stato tanto tempo lì, ci sta pensando comunque...". Parole e musica di Cristiano Lucarelli. L'allenatore, oggi alla Ternana, ed ex Bomber di Livorno e Catania ha parlato in diretta su Sky Sport, dove si stava discutendo dei contatti riallacciati tra Fabio Paratici e l'entourage del Matador. Che non ha ancora detto sì alla Juve: l'uruguaiano è infatti ancora legato ai colori azzurri e per questo non sarebbe convinto di accettare la proposta dei bianconeri.