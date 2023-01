segna per noi". Uno striscione vero, autentico, che unisce le due tifoserie: dalla curva ospiti della Juventus, il messaggio e l'abbraccio di tutti i supporters per Gianluca Vialli, che in queste ore difficili prova a non essere sopraffatto dalla malattia. L'ex bomber di Cremo e Juve si trova a Londra, ancora ricoverato. E il messaggio dei tifosi troverà il modo di arrivare da lui, in quella che è senza dubbio la sua partita.