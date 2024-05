Luca, ex giocatore die ora voce tecnica di DAZN, ha parlato del futuro di Massimilianoin un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell'ex attaccante azzurro.TONI - "Max è vicino alla qualificazione Champions e se vince anche la Coppa Italia ha centrato gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Si può discutere sul gioco, però è in linea con i programmi e questo non è un dettaglio. Detto questo, la sensazione, almeno da fuori, è che il ciclo di Allegri sia considerato finito e in estate la Juve cambierà. Vedremo: nel caso mi dispiacerebbe per Max, che non ha fatto male. Semplicemente l'Inter ha una rosa superiore"