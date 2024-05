LUCA TONI ALLA GAZZETTA: LE PAROLE

Luca Toni è certamente uno che di gol e di attaccanti ne sa qualcosa. Ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, di Dusan Vlahovic, Joshua Zirkzee e del futuro di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:"Zirkzee sarebbe un gran colpo per la Juventus e starebbe bene con Vlahovic. Dusan un classico 9, si esalta in area e nella finalizzazione, un killer in area. Joshua è un nove e mezzo: ha fisico da centravanti ma ama arretrare per legare il gioco, meno bomber di Vlahovic ma sono due attaccanti forti e sulla carta compatibili. Insieme possono fare almeno 50 gol ma dipende anche da chi hanno alle spalle".- "Ovunque, non al Bayern Monaco perchè c'è Harry Kane e non sarebbe il titolare. Essendo scuola bavarese è abituato a giocare nel top club. Mi auguro resti in Italia ma credo che la sua scelta sul futuro possa essere influenzata da Thiago Motta"."Un bel rinforzo ma la Juventus ha bisogno di rinforzi in mediana. L'Inter si è già assicurata Zielinski, alla Juve servono almeno due colpi ma Giuntoli è bravo"."Allegri non ha fatto male. È vicino alla qualificazione in Champions ed è in finale di Coppa Italia. Si può discutere solo sul gioco ma ha centrato gli obiettivi che gli ha posto la società. La sensazione da fuori è che il ciclo Allegri sia finito e che la Juventus in estate cambierà, l'Inter però era superiore nella lotta Scudetto".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.