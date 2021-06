L'idea è questa: confermare un progetto di terzino di un paio d'anni fa e convertirlo in risorsa utile, concreta, anche necessaria per Massimiliano Allegri. La scelta è stata allora naturale, non per questo priva di riflessioni importanti: Luca Pellegrini sarà intanto di ritorno alla Continassa, quindi il rimpiazzo di Alex Sandro per tutta la stagione. La prima, vera, alla Juventus.



LA DECISIONE - Due anni di prestito, tra Cagliari e Genoa, tra promesse da mantenere che però i bianconeri hanno sempre deciso di rimandare. Stavolta Luca Pellegrini avrà una chance importante: non solo entrare nelle rotazioni di Allegri, ma dimostrare di saperci stare, di poter dare il suo contributo e di non sciupare l'occasione della vita. Quella che a 22 anni forse è anche giusto cogliere, anche partendo dalle retrovie. Del resto, questo Alex Sandro si può superare. Starà a lui dimostrare di essere ad altezza Juve, starà a lui dare un segnale forte sia per il presente che per il futuro. Da parte del club bianconero, l'esigenza di unire virtù e necessità.