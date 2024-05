Il giornalista Lucaha parlato ai microfoni di SkySport del percorso di Massimilianoalla Juventus. Le sue parole:"Il secondo ciclo di Allegri è stato quello più discusso, ma non deve sempre essere etichettato come negativo. La squadra era molto diversa da quello di prima, ha dovuto affrontare situazioni completamente impronosticabili. Quello che ha passato la Juve nella ricostruzione del secondo Allegri è un percorso più unico che raro. Gli è stata azzerata completamente la dirigenza, il presidente Agnelli che era motore della squadra non c’è stato più e i dirigenti squalificati. Allegri, uomo solo per lungo periodo, ha portato la squadra in salvo e poi si è programmata stagione successiva con l’innesto che ha portato una serie di conseguenze. Il lavoro di Allegri in assoluto, se lo dovessimo parametrare in base alle difficoltà affrontare, la squadra che aveva, gli obiettivi che la Juve aveva, è positivo. Questo non vuol dire che deve piacere a tutti come la Juve gioca e il tipo di filosofia che Allegri ha voluto dare. E’ la strada che conosceva e ha portato la Juve ad avere risultati. Facendo un’analisi obiettiva non possiamo dire che il secondo triennio di Allegri sia stato negativo".