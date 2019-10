Luca Baldovin, ventitreenne ticinese affetto da agorafobia (la paura degli spazi aperti), combatte i suoi timori per l'esterno andando a caccia dei suoi idoli.Luca infatti, è stato ospitato alla Continassa per assistere all'allenamento dell Juventus in preparazione alla sfida di domenica vinta a San Siro contro l'Inter., la gioia dell'incontro è valsa la fatica (uno sforzo da non sottovalutare, vista la fobia) di essersi allontanato da casa.