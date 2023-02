A margine della vittoria sulla Salernitana,, ha parlato in questi termini di, che in questa stagione non ha ancora giocato un solo minuto di una partita ufficiale: "Un addio a fine stagione? Le voci le abbiamo sentite anche noi, ma le, con Paul abbiamo un progetto di lungo periodo". Le parole di Calvo, nell'auspicio di tanti tifosi bianconeri, dovrebbero essere solo il primo passo. Perchée che intende difendersi con tutti i mezzi a disposizione nell'ambito delle inchieste, sportive e penali,. Una di queste, per scongiurare gli spettri del 2006, sarebbe quella di, qualsiasi cosa accada in ambito processuale,Stiamo parlando della spina dorsale della squadra, quei giocatori che dovrebbero rappresentare una certezza per il presente e per il futuro della Juventus e per i quali andrebbe detta una parola chiara, inequivocabile e definitiva: